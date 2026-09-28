Уплашиха народа. Събарят Шипка!

Паметникът на Свободата не се събаря, но започналата ремонт и липсата на достатъчно ясна публична информация дадоха гориво на политическия сблъсък, пише Флагман.

"Еничари разрушават Шипка". Това послание народни социалните мрежи днес и създаде усещането, че багерите едва ли не са тръгнали да заличават една от най-свещените български светини.

Снимки от строителните дейности, призиви за защита на паметника и политически послания се завъртяха във фейсбук с огромна скорост.

Реалността е по-прозаична, но и далеч не толкова безоблачна, колкото би искала държавата да изглежда.

На върха тече отдавна подготвяна консервация и реставрация на Паметника на Свободата, а спорът вече не е дали монументът има нужда от ремонт, а как точно ще изглежда след него, защо ще остане затворен толкова дълго и защо обществото научава важни подробности на парче.

Строителната площадка беше открита на 3 септември, а Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ затвори вътрешността на монумента за посетители до септември 2029 г.

Самите строителни работи са разчетени за 642 календарни дни, но те могат да се извършват основно между 1 април и 31 октомври заради суровите условия на върха. Така реалният период се разтяга в три строителни сезона.

Паметникът ще бъде опасан и със сериозно фасадно скеле, което допълнително създава зрелищна картина и лесно се превръща във визуален материал за тревожни публикации в социалните мрежи.

Със сигурност няма официален проект за събаряне на кулата, премахване на бронзовия лъв или унищожаване на костницата. Тъкмо обратното - предметът на дейностите е реставрация и консервация на съществуващия паметник.

Проектът предвижда разкриване на автентичния каменен градеж от сив доломит, като вътрешността трябва да се доближи до първоначалната архитектурна идея - по-сурово, аскетично пространство, в което самата кула носи част от историческия разказ.

Новата постоянна експозиция „Шипченска епопея“ ще бъде разгърната на шест от осемте етажа, докато първите два запазват основното си решение.

Музеят съобщава, че новата експозиция ще съдържа повече информация, витрини, допълнителни материали чрез QR кодове, аудиогидове и текстове на чужди езици.

Предвидени са и решения за хора със затруднено придвижване и посетители с увредено зрение.

Първият етаж с костницата трябва да остане в досегашния си вид, като там ще бъде добавена достъпна дигитална информация за останалите части на експозицията.

Причината за ремонта също не се появява през 2026 г. Работата по него започва години по-рано. Директорът на музея д-р Чавдар Ангелов разказва, че още през 2015 г. е поискана официална проверка заради видимо влошеното състояние на монумента.

През април 2020 г. от фасадата падат три камъка, което вече показва нагледно проблема със старите фуги, влагата и суровия климат на върха.

За над девет десетилетия Паметникът на свободата е преминал през един основен ремонт в началото на 80-те години и няколко ограничени намеси.

Днешният взрив в социалните мрежи стъпва върху същата чувствителна почва, но има и нов елемент - реалните строителни дейности вече се виждат.

Когато национален символ бъде заграден със строителни съоръжения, а вътре започне демонтаж на части от съществуващото интериорно оформление, една снимка без обяснение лесно се превръща в „доказателство“, че паметникът се унищожава.

Към това се добавя политическият сезон и предстоящите президентски избори, което превръща Шипка в удобна сцена за остри послания.