Голяма новина за родни магистрали! Крайният срок

Строителството на ключови инфраструктурни обекти, сред които магистралите „Хемус“ (до Велико Търново) и „Монтана – Видин“, трябва да приключи до 3 години, но държавата ще ги изплаща разсрочено за период от 5–6 години. Това съобщи в предаването „Лице в лице“ министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

Вместо да прекратява заварените нестабилни договори, което би довело до загуба на съдебни дела, аванси и две години време, държавата избира практично решение - фирмите ще строят веднага, но без аванси и с последващо разсрочено плащане. По думите му това няма да натовари бюджета и ще гарантира качествен контрол, тъй като плащанията ще се извършват с години назад въз основа на стриктни проверки.

Паралелно с това Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва ежемесечни инспекции на всички големи строителни обекти. При проверки на проекти с европейски и обществени средства вече са разкрити сериозни злоупотреби - примери за това са незавършени блокове по програмата за саниране, за които са подавани документи с невярно съдържание и е искано финансиране. Заради такива нарушения кметовете на Асеновград и Ловеч вече са дадени на прокуратурата, а проверки се извършват и на други обекти, като художествената галерия в Хасково.

Министър Шишков отправи предупреждение към кметовете в цялата страна, че практиката за усвояване на пари чрез фалшиви документи е приключила, и призова за съвестна работа и край на утвърдените схеми, при които едни и същи фирми регулярно печелят обществените поръчки по места.