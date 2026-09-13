НАП с много важна информация за всички родители. Тече ключов срок
Един документ трябва да се подаде до края на годината
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Един документ трябва да се подаде до края на годината
Oт 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми, предназначени за зимни условия
Стоян Николов каза сроковете
Формуляри се изтеглят от сайта на Здравната каса
Изтичат важни срокове
ЦИК пусна хронограмата за вота
От "Продължаваме Промяната" представиха своите планове
Министерският съвет прие окончателен вариант на Закона за личния фалит
Вече ще се признават и сертификати, издадени и в други страни, извън EС
Те са в подкрепа на физическите лица и бизнеса
26 май е срокът, до който партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК
До 5 април ще важи общата карантина при съседите
С 10 месеца ще бъде удължен срокът на валидност на шофьорските книжки
Депутатите приеха окончателно промени в Кодекса са социално осигуряване
Ще борят преписването с въпроси с отворен отговор, персонални тестове и кратки срокове
Това стана ясно от думите на министъра на труда Деница Сачева
На своя 61-ви рожден ден Борисов инспектира строежа на АМ "Хемус"
Формулярът за смяната е безплатен
За Струма срокът е до 2026 г. Магистралата може да бъде завършена с държавно финансиране