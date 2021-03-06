Пътуваме с изтекла шофьорска книжка в ЕС

Ще можем да пътуваме в страните от Европейския съюз с изтекли шофьорски книжки през следващите месеци. Причината е удължаването на валидността на шофьорските книжки заради COVID пандемията, което е по европейски регламент и е в сила за всички страни-членки, предаде БНТ.

"Регламентът е приложим във всички европейски страни, така че следва тази възможност да следва да се осъществи от гражданите, но тук обръщам внимание, че е само за членките на ЕС, каквато е и България. За тези, които не са членове на ЕС, регламентът не се отнася", каза инспектор Петър Стоянов от отдел "Пътна полиция" - ГДНП.

С 10 месеца ще бъде удължен срокът на валидност на шофьорските книжки, които са изтекли или предстои да изтекат в периода между 1 септември 2020-а и 30 юни тази година.

"Т. е. ако на 30 юни изтече едно свидетелство 2021 година, неговата валидност ще продължи до 30 април 2022 година", обясни инспектор Петър Стоянов от отдел "Пътна полиция" - ГДНП.

С шест месеца пък се удължава валидността на книжките, чиито срок вече е бил удължен веднъж през миналата година и е изтекъл или ще изтече до 30 юни. От удължаването се възползват предимно хора, които избягват да излизат и да се редят пред гишета по време на пандемията, разказват полицаи.

Въпреки че валидността на шофьорските книжки е удължена, има много хора, които държат да ги подменят в срока, който е записан в техните документи.

С европейския регламент са запознати пътните полицаи по места и те няма да глобяват заради изтекли шофьорски книжки, докато не изтече допълнително даденият срок.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com