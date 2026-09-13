Пребитото детенце още е в критично състояние, за втори път в болница
Бащата е задържан за 72 часа, а при присъда може да получи между 3 и 15 години затвор
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Бащата е задържан за 72 часа, а при присъда може да получи между 3 и 15 години затвор
Тригодишният Еци, който беше пребит от двамата си детегледачи, се лекува и със смехотерапия. Двама клоуни са забавлявали момченцето вчера в стаята му...
Граждани, сред които много артисти и бизнесмени, създадоха група във Фейсбук, която е в защита на цигуларката Невена Вeлинска, чието 3-годишно дете бе...
Майката на пребитото 3-годишно дете, прието в "Пирогов", се е върнала от чужбина. В момента се извършва оглед на апартамента, където е станал побоя. Н...
Приемна майка е поела грижите по отглеждането на 2-годишната Сияна от търговишкото село Кралево, която бе пребита преди няколко дни. Това съобщи пред...
Септември. Майката на пребитата до смърт в Русе Пламена също е била малтретирана физически и психически от бившия си съпруг. Това призна самата тя пре...
Козлодуй. Няма доказателства за упражнено насилие над Анджело нито в биологичното, нито в приемното му семейство. Това заявиха от Държавната агенция з...