Всичко по темата руски газ

Билбао си иска руския газ. По-евтин им е. И на нас
Иван Хименес предупреди за опасна енергийна зависимост на Испания от САЩ
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Иван Хименес предупреди за опасна енергийна зависимост на Испания от САЩ
България вече се сочи като ненадежден партньор, твърди президентът
Причината е допълнителната такса за транзит на руски газ през територията на нашата страна
В момента е важно да се обърне внимание на решаването този проблем, каза сръбският президент