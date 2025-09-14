Бивш служител на Чарлз видя мрачно бъдеще за Хари

Бившият служител в Бъкингамския дворец Грант Харолд разкрива нова информация от кухнята на кралското семейство.

В премиерната си книга „Кралският иконом“ той пише: „Чарлз не вярва на Хари заради казаното от него. Всички бяха толкова близки, а сега връзките са напълно разрушени, не виждам как ще ги възстановят“.

Харолд коментира пред медиите, че договорите за подкасти, книги и телевизионни предавания на Хари и Меган ги изключват от всякакво значително завръщане в кралския кръг. „Ако се помирят, а после отново се скарат, ще можем ли да кажем, че няма да има следващи мемоари, сериали за „Нетфликс“ или интервюта пред Опра?“, пита той.

Харолд, иконом на крал Чарлз между 2004 и 2011 г., споделя, че Уилям и Хари са били изключително близки по време на службата му. „Двамата не бяха просто най-добри приятели, те бяха неразделни. В Хайгроув, частната резиденция на Чарлз, винаги бяха заедно. Разхождаха се, ходеха в кръчмата, караха мотори. Много рядко правеха неща поотделно“, спомня си Харолд.

47-годишният бивш иконом отбелязва в книгата, която ще излезе на 23 септември, че всичко се променя, след като Хари среща Маркъл през юли 2016 г. „Възможно е Хари да е преживял собствено пробуждане и изведнъж да е решил, че не харесва монархията. Но проблемът е, че Меган е била с него, когато това се е случило.“

„Бях искрено шокиран, когато братята се скараха. Сигурно се случва нещо по-дълбоко, което не ни се казва“, предполага той. Сред различните забележки в мемоарите „Резервен“ Хари обвинява Уилям, че го е нападнал и съборил през 2019 г. Той го нарича „обичан брат и заклет враг“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com