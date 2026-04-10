Проф. Рачев сложи край на спора за времето на Великден

Нощта на Великден ще посрещне вярващите с ниски температури и лек вятър, предупреди климатологът проф. Георги Рачев в ефира на бТВ.

По думите му около полунощ температурите ще се задържат едва между 3° и 4°, в най-добрия случай, което означава, че хората трябва да бъдат добре облечени. Възможни са и слаби, краткотрайни превалявания на отделни места, макар и с по-ниска вероятност. Очакванията са времето да се подобри още в сутрешните часове на неделя.

Проф. Рачев отбеляза, че валежите през нощта ще бъдат по-скоро символични и няма да обхванат цялата страна. Въпреки това той не изключи кратки превалявания в часовете след полунощ, което прави носенето на чадър разумна предпазна мярка.

Днешният Разпети петък ще остане най-студеният ден от празничния период. На места температурите паднаха под нулата, като в Драгоман бяха отчетени стойности около минус 0,5°. Това затвърждава тенденцията за по-хладно начало на празничните дни.

След това обаче времето ще започне да се стабилизира. Очаква се постепенно затопляне, като минималните температури ще се повишат до 7°-10°, а максималните ще достигат 15°-18°. Най-осезаемо повишение ще има в неделя, когато в страната ще започне да се усеща по-топъл въздушен поток от юг.

По думите на климатолога България се намира в периферията на две атмосферни системи, което обяснява нестабилното време в началото на периода. Въпреки това не се очакват екстремни явления като сняг или слани, каквито имаше през миналата година по това време.

През следващата седмица времето отново ще се влоши. Във вторник, сряда и четвъртък се очаква влияние на средиземноморски циклон, който ще донесе повече облаци и валежи, включително и в района на София. Температурите ще останат сравнително умерени, но времето ще бъде по-динамично.

