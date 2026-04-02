Смърт и хаос в Гърция! Бурята Ерминио отне човешки живот

Бурята „Ерминио“ взе първа жертва в Гърция - човек загина при тежките наводнения и силните бури, обхванали страната, съобщи телевизия Скай. Стихията донесе проливни дъждове, гръмотевични бури и мощни ветрове, които парализираха цели региони.

Трагедията се разиграва в района на Неа Макри в област Атика, където пожарникари са открили мъж без признаци на живот, затиснат под лек автомобил. В спасителната операция са участвали четирима огнеборци с два автомобила.

По информация на местните медии загиналият е мъж от полски произход, живеел в сутерен. При наводнението той излязъл да провери ситуацията, но бил пометен от придошлите води - още един трагичен пример за силата на стихията.

Бурята причини сериозни щети в редица райони на страната. В област Атика, включително столицата Атина, десетки улици са наводнени, приземни етажи на сгради са под вода, а паднали дървета блокират движението. Проведени са множество операции по отводняване.

Още вчера властите активираха системата за ранно предупреждение 112, като призоваха хората да избягват пътувания и да спазват указанията. Подобни предупреждения бяха изпратени и до жителите на остров Родос.

Ситуацията се усложнява и от атмосферни явления извън самата буря. На летището в Ираклион на остров Крит полетите бяха нарушени заради ниска видимост, причинена от африкански прах, донесен от Либия и Египет. Част от самолетите са били пренасочени.

Интензивните валежи и силният вятър доведоха и до затваряне на училища в няколко региона, както и до сериозни смущения в морския транспорт, като редица фериботни линии бяха отменени.

Очакванията са в петък времето постепенно да се нормализира, но щетите от бурята и последствията за засегнатите райони ще се усещат още дни наред.

