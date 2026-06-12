Голяма трагедия в Тайпе, димни бомби и намушкани хора
Трима загинали шестима ранени при нападение в метрото на Тайпе
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Трима загинали шестима ранени при нападение в метрото на Тайпе
Напрежението около визитата расте с всеки час
Тайван бе разтърсен от земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер. Няма данни за пострадали хора или материални щети. Трусът е разлюлял сградит...
Тайпе. Най-малко 8 души са загинали при самолетна катастрофа на тайванската авиокомпания "Транс Ейжа Еъруейс" в река край Тайпе. Самолетът е изпълня...