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Заклеха се 55 нови военни

Заклеха се 55 нови военни

Стара Загора. Първият тържествен ритуал по полагане на военна клетва от 2009 г. насам се проведе във военно формирование в Стара Загора в петък, съобщ...

10 май | 17:05
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