Димитър Стоянов впечатлен от новото лице на армията
Министърът отличи модерните системи и промяната в начина на водене на бой
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Министърът отличи модерните системи и промяната в начина на водене на бой
Темата на учението е „Действия на усилен механизиран батальон в отбрана“
Боеприпасът е открит при извършване на изкопни дейности северно от град Казанлък
Опасният отбранителен боеприпас е открит по време на ремонт
Допуснатите 337 кандидати ще бъдат уведомени писмено за прием
Александър Лапин е назначен за началник на главния щаб на сухопътните войски
При спазване на всички мерки за безопасност военнослужещите транспортираха артилерийския снаряд и утре той ще бъде унищожен
То ще се осъществи от 19 до 25 август в нашата страна
Боеприпасът е надлежно транспортиран и унищожен от военнослужещи от Сухопътни войски
John Cockerill Defense има интерес към модернизацията на българските Сухопътни войски
Сред машините има произведени на Запад, както и в Русия
Онзи ден САЩ за първи път в историята си поставиха начело на сухопътната си войска открит хомосексуалист. Това показа, че страната е изминала дълъг пъ...
Боеприпасът ще бъде обезвреден от военнослужещи на Сухопътните войски София. Граната е намерена в жилищна сграда в столицата. Това съобщиха от пресце...
Горни Лом. Сапьори от военно формирование 28 880 – Белене и днес, 30 октомври, оказват помощ за ликвидиране на последствията от взрива в завод „Миджур...
Специализиран екип от военно формирование 54 880 – Казанлък от състава на 61-ва механизирана бригада извърши оглед и засне района на взрива край с. Го...
Добрич. 48 военнослужещи от състава на Сухопътните войски от днес се включиха в действията в помощ на населението в град Добрич, съобщиха от Министерс...
Стара Загора. Първият тържествен ритуал по полагане на военна клетва от 2009 г. насам се проведе във военно формирование в Стара Загора в петък, съобщ...