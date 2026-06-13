Кръв преди минути: 16-годишен наръга с нож свой връстник
Конфликтът бил "уреждане на сметки"
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Конфликтът бил "уреждане на сметки"
16-годишни викали проститутки за празнуват триумф в турнир
Георги Андонов, депутат от ГЕРБ - Г-н Андонов, не е ли много екзотична идеята ви да се даде право на глас и на 16-годишните? - Бих казал, че е прово...