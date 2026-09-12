Вашингтон предупреди Москва очи в очи - Украйна е условието
Първата поява на Силуанов на форума след руската инвазия предизвика остра реакция и сред европейските финансови министри
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Първата поява на Силуанов на форума след руската инвазия предизвика остра реакция и сред европейските финансови министри
МВФ и Световната банка не изпълняват ролята си, казва руският финансов министър Антон Силуанов
Оценката е част от новата прогноза за икономическото развитие през 2024 г.
Руската държава е изправена пред бюджетен дефицит от 38 милиарда долара
Страната ще издържи дори ако цената на петрола спадне до 30 долара за барел и се задържи на това ниво до четири години, кълне се финансовият министър...
Русия може да загуби около $40 млрд. на година заради западните санкции и до $90-100 млрд. от спада в цената на петрола, заяви в понеделник министърът...
Москва. Министър на финансите на Русия заяви във вторник, че страната не може повече да си позволи няколкото милиарда долара за реконструкция на въоръ...