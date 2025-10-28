Мариан Бачев с извънредно изявление за скандала с Белов
Родители излязоха в подкрепа на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“
Родители излязоха в подкрепа на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“
До месец ще бъдат обявени конкурсни процедури за директори
Върна липсваща буква от свиден надпис, откри българска изложба
Обсъдени бяха предложенията на гилдиите по методиката за финансиране
Тази година България е сред 66-те страни, които участват с национални павилиони
Назначен е нов директор
Сподели милия жест на дъщеря си във фейсбук
Преведе 270 000 лв. на библиотеките