„Без крила“, „Триумф“ и премиера на „Случаят Джем“ са сред акцентите на „Аполония 2025“

21 август 2025 г., София – Празниците на изкуствата „Аполония 2025“ превръщат Созопол в център на българската културна сцена, като тази година е поставен особен акцент върху съвременното българско кино и театър. От 28 август до 6 септември публиката ще има възможност да се срещне с вдъхновяващи заглавия, силни човешки истории и артисти от различни поколения.

Сред акцентите в програмата е документалният филм „Васко и цигулката“, посветен на световноизвестния български цигулар Васко Василев. Със сцени от личния му живот, архивни кадри и срещи с големи имена от световната сцена, филмът е не само портрет на един изключителен талант, но и послание за силата на вдъхновението и отдадеността.

Сред ключовите заглавия в киноафиша на „Аполония 2025“ е „Без крила“ – най-новият филм на режисьора Ники Илиев, вдъхновен от живота на параолимпийския шампион в дългия скок Михаил Христов. В главната роля се превъплъщава Наум Шопов –младши, който представя емоционален и въздействащ разказ за човешката устойчивост, силата на волята и на любовта.

Филмовата програма ще завърши с прожекцията на „Триумф“, с участието на Мария Бакалова, Юлиан Вергов и Маргита Гошева. Лентата спечели пет отличия на 42-рия Фестивал на българското кино „Златна роза“ във Варна, включително наградата за най-добър филм, най-добър сценарий, най-добра женска роля (присъдена съвместно на Гошева и Бакалова), наградата на публиката и приз от Съюза на българските филмови дейци.

Театралната сцена на Аполония също предлага интересни събития. В читалище „Отец Паисий“ зрителите ще могат да видят премиерата на спектакъла „Случаят Джем“, постановка на Малък градски театър „Зад канала“ по романа на Вера Мутафчиева. Действието се развива в края на XV век, в ролите са Калин Врачански, Малин Кръстев, Каталин Старейшинска, Василена Атанасова, Христо Пъдев и други. Постановката изследва темите за властта и справедливостта в епоха, когато политическата карта на Европа се променя.

Аполония 2025 предлага културна програма, в която киното и театърът се преплитат в разкази за идентичността, моралния избор и силата на човешкия дух. Публиката е поканена не просто да наблюдава, а да съпреживява всяка история – на сцената и на екрана.

Пълната програма на фестивала е достъпна на сайта на Аполония, а билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.

Празници на изкуствата Аполония 2025 се провеждат с медийната подкрепа на: БНТ, БНР, БТА, Nova Broadcasting Group, Dir.bg, Offnews.bg, БГ Радио, сп. DIVA, сп. Biograph, Дневник, Impressio.bg, MIKA Magazine, Elle, Cosmopolitan, Rozali.bg, National Geographic, Журнал за жената, Черноморски фар, NoviniteGroup, Woman.bg, в. Стандарт, фондация „Общество културно наследство“, сп. „Жената днес“, Въпреки, Модернити и Обекти.

За Аполония:

Празници на изкуствата Аполония са най-големият, дългогодишен и мащабен арт фестивал в България. Негов организатор е Фондация Аполония, създадена през 1991 г. Първото издание на Фестивала се провежда през 1984 г. Ежегодно сцените на Аполония в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на всякакъв вид изкуства.

Повече информация за програмата на Аполония може да намерите на: https://www.apollonia.bg/

На Facebook страницата на фестивала:

https://www.facebook.com/ApolloniaFestival/

И на Instagram страницата на фестивала:

https://www.instagram.com/apolloniabg/

Билети за Фестивала може да закупите от тук:

https://www.eventim.bg/bg/artist/praznici-na-izkustbata-apoloni-2025-705/profile.html

За допълнителна информация и интервюта, моля, свържете се с

M3 Communications Group, Inc. на [email protected] или 088 818 70 10.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com