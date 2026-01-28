Зеленски прати Орбан в нокдаун!

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна, че „се меси в кампанията“ за предстоящите парламентарни избори в Унгария. Като причина той посочи словесни критики на Киев към Будапеща.

„Нашите служби за национална сигурност заключиха, че последните украински нападки са съгласувани действия, целящи намеса в изборите. Днес инструктирах министъра на външните работи да призове украинския посланик. Ще защитим суверенитета и интересите на Унгария“, заяви Орбан в свое обръщение.

За момента украинското външно министерство не е коментирало обвиненията.

Поводът за критиките на Орбан е речта на президента Володимир Зеленски в Давос миналата седмица.

Тогава украинският държавен глава разкритикува Европа, че „не действа решително“ по отношение на Русия.

„Всеки „Виктор“, който живее на гърба на европейските пари, докато се опитва да продаде европейските интереси, заслужава плесница през лицето. И ако се чувства комфортно в Москва, това не означава, че трябва да позволим на европейските столици да се превърнат в „малки Москви“, заяви Зеленски от сцената на форума в Давос.

