Банковите такси полудяха. БНБ извади сумите
Без такса все още е само плащането на ПОС терминал
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Без такса все още е само плащането на ПОС терминал
Какви са предизвикателствата пред България на прага на еврозоната
Банките променят своите тарифи непрекъснато
Плащането на гише два пъти по-скъпо от онлайн банкиране
Работодателите искат да се премахне сливането на празници Икономическата комисия вика БНБ на среща след писмо от бизнеса 15-та поред дискусия от кам...
Промените ще свалят цените за плащане на малки сметки
Eдинната сметка на НАП е спестила на бизнеса 22 млн. лв. за банкови такси за плащане на задължения само през първото тримесечие, каза по БНР директоръ...