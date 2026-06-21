Как да се отървете от подземния обирджия

Всеки градинар познава разочарованието да засади моркови, картофи или луковици на цветя, а накрая да открие само празни подземни тунели. За разлика от къртицата, която е хищник и се храни с червеи без да докосва реколтата, сляпото куче е лаком гризач. То прегризва корените и буквално издърпва растенията под земята, като може да складира десетки килограми зеленчуци в тайните си зимни килери. Спасяването на градината изисква бързи и комплексни мерки.

Нападение над сетивата: Ултразвук и миризми

Сляпото куче има изключително развит слух и обоняние, което е най-слабото му място. Ултразвуковите и вибрационните уреди забиващи се в почвата са отличен избор, тъй като създават непоносим за него шум. Ключово при поставянето им е да почнете от къщата и постепенно да ги местите към края на имота, за да избутате неприятеля навън, вместо да го затворите в средата на двора.

Народната медицина също помага чрез вкарване в тунелите на зловонни смеси като стрит чесън, лук и камфор, или репеленти на био основа, които прогонват гризача надалеч. Засаждането на растения с остра миризма около лехите също действа като естествена преграда.

Механична защита и капани

За сигурна защита на най-ценните насаждения се препоръчва вкопаването на специални метални или пластмасови мрежи против гризачи около лехите, които спират достъпа им. Ако вредителят вече вилнее в градината, най-бързият начин за справяне е поставянето на тунелни или челюстни механични капани директно в активните подземни ходове.

При залагането им винаги използвайте предпазни ръкавици, за да не оставите човешка миризма, която би отблъснала животното. След като поставите капана и стръвта (например парче морков), задължително покрийте дупката добре, тъй като ако вътре проникне светлина, сляпото куче ще усети опасността и ще прокопае нов тунел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com