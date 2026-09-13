Край! Хората на Радев отрязаха парите на партиите
Пестят милиони евро на бюджета
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Пестят милиони евро на бюджета
Мислят ме за луд, защото съм върнал на държавата законно дадената партийна субсидия
Пита правосъдния министър Янаки Стоилов
Предложението на Министерски съвет предизвика остър политически дебат в Народното събрание
Започва дискусия в парламента какви да бъдат партийните пари
Размерът на партийната субсидия да бъде намалена от 11 на 6 лева на спечелен глас, предлагат от "Патриотичния фронт". Със законопроект, който вече е в...
Боровец. БСП и ДПС са постигнали консенсус за намаляване на партийната субсидия. Това потвърди пред Стандарт шефът на бюджетната комисия в парламента...
Режат наполовина субсидията на политиците
София. "През последните три години Законът за политическите партии е променян 5 пъти. Трябва да се уреди финансирането на партиите, защото сега изти...
Партията на СКАТ, Кунева и Светльо Витков се утешават със субсидии