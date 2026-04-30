Ето го новият председател на парламента

Михаела Доцова, юридическото острие на "Прогресивна България", е новият председател на парламента. Тя бе избрана с внушителното мнозинство от 188 гласа.

Решението е ключово, тъй като през последните 5 години парламентите буксуваха при избора на председател. Първите заседания бяха белязани от скандали и продължаваха по няколко дин. "Прогресивна България" сложи край на тази порочна практика, възстанови държавническото поведение и въведе нов стил на работа в НС.

„През месец април 1879 г. във Велико Търново се приема Конституция, която определя развитието на България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 г. по-късно отново сме поставени пред изпитанието да укрепим и възстановим правовата и независима България“, заяви Доцова в първата си реч като председател на 52-ото НС.

По думите ѝ предизвикателството пред Народното събрание е да „се върнат добрите практики в българското законотворчество, да направят процеса предвидим, да е основан на дебат, да създават законодателство на база на оценка на въздействието - вместо на парче“.

