Удря ни адска жега. Жълт код за 13 области

Удря ни адска жега. На 12 август ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми.

Това обяви НИМХ в своята прогноза за вторник.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

В 13 области е обявен жълт код за високи температури - Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачост, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com