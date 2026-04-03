Истински ад чака Левски в Добрич

Еуфория в Добрич преди домакинството на Добруджа на Левски. Двубоят е в неделя от 17:00 часа и на стадион „Дружба“ се очакват над 5000 зрители, пише „Тема Спорт“. Сините не са играли в града от близо 24 години и сега, в ролята на лидер в шампионата, столичани предизвикват сериозен интерес.

Това се отнася и за другите гостувания на тима на Хулио Веласкес през сезона, като мачовете на сините са най-посетените. За последно двата тима играха на ниво Първа лига на 8 ноември 2002-ра, когато Левски разгромява добричлии с 5:0 на стадион „Дружба“.

В навечерието на двубоя Добруджа излезе с призив към феновете си преди домакинството срещу Левски. „Енергия, страст и вярност – това е Добруджа. Така изглежда подкрепата от трибуните. В неделя отново ще разчитаме на вас!

Очакваме ви срещу Левски – нека напълним стадиона и бъдем зад отбора до последната минута. Билети се продават предварително на касите на стадиона – спестете си чакането и си осигурете място навреме. Цени на билетите: стандартен – 10 евро; ВИП – 20 евро. Деца до 7 години влизат безплатно без право на седящо място“, написаха жълто-зелените на официалната си страница в една от социалните мрежи.

По-рано през сезона стадион „Дружба“ прие над 5000 зрители и при домакинството на другия столичен гранд – ЦСКА. Това се случи на 19 октомври, когато червените си тръгнаха с трудна победа с 1:0.

Предпоставки за пълните трибуни в неделя срещу Левски са и доброто представяне на Добруджа от началото на календарната година, въпреки двете поредни загуби преди паузата – с по 0:2 при гостуванията на Арда и ЦСКА. Под ръководството на Ясен Петров жълто-зелените се измъкнаха от опасната зона и влизат в този кръг като 12-и в класирането.

Друга предпоставка е и прогнозата за времето, която показва, че в деня на мача градусите ще са 17 при ясно небе. Феновете на Добруджа показаха, че са плътно зад отбора, където и да играе, за което получиха симпатиите на всички. А в неделя Добрич и българския футбол ги очаква истински празник.

