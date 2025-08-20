Общество

Огнен ад на пътя Созопол - Бургас! Стотици са в капан

Коя е причината за километричното задръстване

20 авг 25 | 20:31
655
Стандарт Новини

Стотици шофьори са в капан и изнервени в един от най-натоварените пътища у нас през лятото. 

Автомобил изгоря изцяло на пътя Созопол-Бургас, в посока Бургас, малко след кръстовището на ВМБ "Бургас", съобщи "Фокус".

На място има екипи на пожарната и полицията. Задръстването в посока Бургас е огромно, а органите на реда отбиват движението по обходен маршрут през Атия.

За момента няма информация за пострадали хора.

Очаквайте подробности!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Общество
Коментирай