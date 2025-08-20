Огнен ад на пътя Созопол - Бургас! Стотици са в капан

Стотици шофьори са в капан и изнервени в един от най-натоварените пътища у нас през лятото.

Автомобил изгоря изцяло на пътя Созопол-Бургас, в посока Бургас, малко след кръстовището на ВМБ "Бургас", съобщи "Фокус".



На място има екипи на пожарната и полицията. Задръстването в посока Бургас е огромно, а органите на реда отбиват движението по обходен маршрут през Атия.



За момента няма информация за пострадали хора.



Очаквайте подробности!

