Огнен ад на пътя Созопол - Бургас! Стотици са в капан

Стотици шофьори са в капан и изнервени в един от най-натоварените пътища у нас през лятото.
Автомобил изгоря изцяло на пътя Созопол-Бургас, в посока Бургас, малко след кръстовището на ВМБ "Бургас", съобщи "Фокус".
На място има екипи на пожарната и полицията. Задръстването в посока Бургас е огромно, а органите на реда отбиват движението по обходен маршрут през Атия.
За момента няма информация за пострадали хора.
Очаквайте подробности!
