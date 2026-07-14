Чалгарят Стораро отново изуми всички на пътя

Емрах Стораро публикува видео в социалните мрежи, на което се вижда как шофира с 145 км/ч по магистрала. Клипът се появи само дни след като съдът окончателно потвърди наказанието му за участие в нерегламентирана гонка с Константин по столични улици.

Изпълнителят публикува в социалните мрежи видео, заснето от самия него, докато управлява автомобил по магистрала. На кадрите се вижда скорост от 145 км/ч — с 5 км/ч над максимално разрешените 140 км/ч за лек автомобил. От записа не може да се установи дали след прекратяването му скоростта е останала същата.

На 25 юни Административният съд – София-град окончателно потвърди наказателното постановление срещу Емрах за участието му в гонка с Константин по столични улици. Санкцията включва глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява автомобил за срок от една година.

Оказа се обаче, че наказанието все още не е започнало да се изпълнява. От СДВР обясниха, че срокът на лишаването започва да тече след физическото изземване на шофьорската книжка. Документът не бил отнет своевременно, тъй като съдебното решение не е достигнало навреме до органите на реда.

Информацията е по данни на юристи, коментирали случая. Според тях след влизането на решението в сила водачът има задължение сам да предаде свидетелството си за управление.

Преди броени дни Емрах публично обеща, че ще бъде по-отговорен на пътя и няма да допуска нови нарушения. Публикуваният клип обаче отново породи съмнения дали певецът спазва поетия ангажимент.

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