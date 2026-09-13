Новак Джокович оцеля след тенис трилър на „Ролан Гарос“
Във втория кръг ще играе отново с французин
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Във втория кръг ще играе отново с французин
Новак, ти си вдъхновение, каза новият Крал на тениса Карлос Аркарас
Тенис мач, провел се на територията на България, попадна в списък със "съмнителни" двубои. Това стана ясно от доклада на Европейската асоциация за сиг...
Първата ракета на България Григор Димитров се класира на полуфинала на тенис турнира на твърда настилка „Делрей Бийч" след победа над французина Адриа...