Гръм в двигателя! Първият български космонавт със световен рекорд и до днес

Гръм в двигателя разкъсва тишината на орбитата и обрича мисията „Съюз-33“ на невъзможност. Първият български космонавт Георги Иванов и командирът му, легендарният руски космонавт Николай Рукавишников, виждат станцията „Салют-6“ на три километра разстояние - близо, пно недостижима. Един взрив на помпата за високо налягане решава съдбата на полета. Те трябва да се върнат.

Полетът продължава 1 денонощие, 23 часа, 1 минута и 31 обиколки около Земята. А Георги Иванов поставя рекорд, който никой не е подобрил: пулсът му остава напълно спокоен през цялата мисия. В Космоса, където страхът е естествен, той остава напълно хладнокръвен.

Той често се връща към началото: 12 април 1961 г., когато Юрий Гагарин прави първата обиколка около Земята за 108 минути и отваря вратата към нова епоха. Когато Гагарин идва в България същата година, младите български летци дори не си представят, че един ден българин ще полети в Космоса. „Мислехме, че това може да стане чак след 2000 година“, признава Иванов.

Но в края на 60-те програмата „Интеркосмос“ променя всичко. На 20 март 1978 г. започва подготовката — тежка, безкомпромисна, изискваща пълно овладяване на корабите „Съюз-33“ и „Салют-6“, на динамиката на полета, на астрономията. „Сергей Корольов казваше, че ако човек изпитва страх, по-добре да не отива в Космоса“, спомня си Иванов.

Има и човешки моменти. В деня на старта Алексей Леонов ги буди и им дава по една малка кисела краставичка — символична връзка със Земята. В кораба между двамата космонавти се носи малка кукличка — подарък от инструктор, на когото току-що се е родила дъщеря.

На 10 април 1979 г. „Съюз-33“ излита. Девет минути по-късно вече са в орбита. Следват проверки, маневри, приближаване към станцията — и после онзи гръм, който променя всичко. Центърът за управление на полетите нарежда прекратяване на сближаването. Мисията е неуспешна, но екипажът остава невъзмутим. След 12 часа анализи идва заповед за завръщане.

И то също не минава гладко — повреденият апарат не изпълнява напълно импулса за спускане и корабът каца далеч от планираната точка, край Жезказган в Казахстан. Вертолетите пристигат почти веднага. Люкът се отваря. Двамата космонавти излизат.

Георги Иванов често казва, че Космосът разширява кръгозора. И че онези, които управляват света, би трябвало поне веднъж да видят Земята отгоре — за да разберат колко крехка е тя и колко малки са нашите земни спорове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com