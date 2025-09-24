Гонзо отсече: Няма да позволим това да се случи

Президентът на БФС Георги Иванов изрази мнение, че тригодишната война за поста му е върнала футбола ни с 10 години назад.

„С тригодишната война се върнахме 10 години назад. Така ли да продължаваме. Да разделяме обществото и да е всеки срещу всеки. Това ли искате да направим. Няма да го позволим да се случи“, сподели Георги Иванов.

Иванов коментира решението Александър Димитров да поеме националния отбор на България. Той подчерта, че промяната идва в труден момент, но вярва, че новият селекционер е правилният избор.

„Надяваме се на положителни резултати като начин на игра, като резултати, като структура. Голяма част от футболистите, които сега са в мъжкия отбор, са минали през него,“ заяви Иванов.

Той очерта и основните цели пред „лъвовете“: „Целта на ръководството след тези квалификации е да се създаде боеспособен отбор, който септември месец започва Лигата на нациите и да се подготвим за следващите квалификации за Европейско първенство.“

„Имахме и други варианти. Сега е труден период. Треньорите имат договори, трябва да ги разтрогват. Предвид и тежката ситуация, предстоят мачове срещу Турция и Испания. Някои треньори искаха да поемат отбора след Нова година, други след тези два мача, които ни предстоят.“

Въпреки това именно досегашният младежки селекционер е получил доверието на Изпълнителния комитет: „Ние преценихме, че той е най-подходящ и той заслужи своето място. Пожелавам му успех. Този успех ще бъде за всички българи. Много е трудно да направим боеспособен отбор. Първите четири отбора в класирането са подписали декларации, че няма да използват български футболисти.“

Иванов бе категоричен, че очакванията няма да са за моментни резултати на всяка цена: „Треньорската професия е жестока. Ние си даваме сметка срещу какви отбори се изправяме. Няма да търсим резултати на всяка цена. Не искам да изглеждаме така, както в тези два мача. Сигурен съм, че имаме по-голям капацитет. Спряхме пропадането при предишния треньор. Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор 10 години и да постигне по-големи резултати от всички предишни треньори.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com