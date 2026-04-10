Гонзо скочи срещу съдиите заради Георги Кабаков

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов излезе с остра позиция по повод съдийските решения на Георги Кабаков, които предизвикаха сериозни полемики в последните седмици. Изявлението му бе публикувано на официалния сайт на централата, като идва след двубоя Лудогорец-Черно море, ръководен именно от Кабаков.

Иванов подчерта, че е изчакал този мач, за да не се създава допълнително напрежение, но вече смята реакцията за необходима. Темата за съдийството отново се превръща в център на вниманието в края на сезона.

„Изчаках да се изиграе мачът между Лудогорец и Черно море, който бе поверен на Георги Кабаков, за да изразя своята позиция по темата, без да се нагнетява допълнително общественото напрежение“, заяви Иванов.

Той категорично изразява несъгласие с позицията на Съдийската комисия относно спорния момент при двубоя Берое-ЦСКА. „Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между Берое-ЦСКА“, посочи президентът на БФС.

Иванов настоя за по-голяма обективност в работата на съдиите и конкретно за преразглеждане на действията на ВАР. „Държа на обективността в съдийските решения и поради тази причина обръщам внимание на Съдийската комисия да прояви още по-голяма обективност в професионалната си преценка и да преразгледа решенията на ВАР съдията на мача Берое-ЦСКА“, допълни той.

Най-силното послание в позицията му обаче бе призивът за конкретни мерки спрямо Кабаков до края на сезона. „Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата“, заяви Иванов.

Георги Кабаков беше ВАР съдия на срещата Берое-ЦСКА в Стара Загора, която предизвика сериозни дискусии заради спорното положение в наказателното поле.

