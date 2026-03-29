Гонзо скочи срещу подигравките след уникалното 10:2

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов реагира остро на ироничните коментари в социалните мрежи след победата на националния отбор със 10:2 над Соломоновите острови. Той призова за повече уважение към футболистите и подчерта, че подобни реакции са недопустими дори при успех. Изказването му идва преди финала на турнира „FIFA Series 2026“, който ще се играе срещу домакините. Според Иванов тимът се намира в процес на изграждане и заслужава подкрепа.

„Прави впечатление, че след мача определени гласове бяха особено активни в социалните мрежи. Това е среда, в която всеки има право на мнение, но когато става въпрос за националния отбор, вярвам, че отговорността към думите трябва да бъде по-висока“, заяви той.

Иванов подчерта, че критиката е част от футбола, но трябва да бъде премерена. Според него играчите работят при отлични условия и показват сериозно отношение в подготовката.

„Всеки ден виждам как тези млади футболисти влагат усилия, дисциплина и сърце – не просто за резултат, а за бъдещето на националния отбор. Те градят нещо ново“, посочи президентът на БФС.

Той обърна внимание и на значението на турнира „FIFA Series“, който дава възможност на отборите да трупат международен опит извън стандартния календар.

„За нас участието е както отговорност, така и шанс – да изграждаме отбор и да даваме възможност на играчите да се доказват“, допълни Иванов.

В заключение той отправи остро послание към критиците. „Критиката е важна, когато е градивна. Но още по-важно е да стоим зад отбора си. Футболистите не заслужават подигравки – заслужават доверие. Защото те представляват България“, заяви той.

