Изненади с отпуските. Кой има право на повече от 20 дни?
Пълна справка за всички видове почивка
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Пълна справка за всички видове почивка
МОН съобщи неучебните дни догодина
Предлага се допълнителният платен годишен отпуск да не може да бъде по-малко от 5 работни дни,
Ето на какви дни почивка имаме право през 2024 г.
Главна инспекция по труда с предупреждение
6 лекари трябва да осигурят 24-часово наблюдение в 365 дни годишно
Ето съветите на адвокат
Остават само 2 месеца до края на 2022-а
Празниците са полезни за нас, категорични са резултатите от 40-годишно проучване
Най-засилено присъствие ще има в ромските махали и в крайните квартали в Пловдив
Няма предпоставки за спекулативно поскъпване на горивата покрай отпускарския сезон
Шефката на ЕК каза, че е твърде рано да се водят дискусии за лятото
Неплатен отпуск само при искане на служител
Има специална заповед към тях
Това стана ясно от коментара пред БНТ на епидемиологът Савина Стоицова.
Прокурорската колегия подкрепя единодушно предложенията на главния прокурор
70 браншови организации питат за схемата 60:40
12% от бизнеса е преустановил дейност, соци проучване на БТПП
Рано е да се говори за мораториум върху битовите сметки
Работникът вече ще има право на платен годишен отпуск след 4 месеца стаж, а не след 8