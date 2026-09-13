Голяма драма на Прохода на Републиката. Има пострадали, пренасочват движението
Товарните автомобили изчакват на място
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Товарните автомобили изчакват на място
Инцидентът е станал по обед
Подади сигнал за бомба
Временно се ограничава движението в една лента по път II-55
Има двама загинали граждани
При инцидента няма пострадали
По първоначална информация е загинал водач на лек автомобил
Преминаването се регулира от полиция
Жестока катастрофа затвори пътя
Преминаването през прохода става при зимни условия
Няма пострадали при инцидента
Трима души загинаха при авто меле в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около 21.00 часа снощи, съобщава Нова тв. Двама мъже и жена на около...
Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението през Прохода на Републиката. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Велико Търново. Про...
Пътен инцидент затвори временно Прохода на Републиката, информираха от Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало около 12,00 ч. в района о...
Два товарни автомобила са се ударили челно в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал в участъка между Килифарево и село Вонеща вода, съобщиха от п...
Шофьор на ТИР почина зад волана в Прохода на Републиката, съобщи БГНЕС. Той е румънец. Започнал да спуска старопланинския проход в посока юг, когато...
Заради мъгла е намалена видимостта до 20 м в Прохода на републиката и до 50 м - в Котленския проход, съобщиха от АПИ. Пътната обстановка в страната е...
Велико Търнов. В 11.00 ч. днес бе възстановено движението за всички моторни превозни средства през Прохода на Републиката, след завършването на аварий...
Велико Търново. Полицаи ще дават 24-часови дежурства през зимния период в Прохода на Републиката, съобщи началникът на „Пътна полиция" към ОД на МВР-В...
Кърджали. Има вероятност проходът Маказа да бъде отворен за движение още през следващата седмица. До понеделник се изчаква отговорът на гръцката стран...