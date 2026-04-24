Голяма драма на Прохода на Републиката. Има пострадали, пренасочват движението

Около 14,00 ч. днес малко под върха е станала катастрофа между лек и товарен автомобил, съобщават от ОД МВР.

По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока Гурково и изпреварващ колона от автомобили е бил засечен от движещ се пред него в колоната друг автомобил, в резултат на това се е ударил в насрещнодвижещ се товарен автомобил. Пострадала е пътничка от лекия автомобил.

Временно е преустановено преминаването през Прохода на Републиката. Леките автомобили се пренасочват през Прохода Шипка, товарните изчакват на място.

