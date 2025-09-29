Камион с военни катастрофира. Двама са пострадали

Камион е самокатастрофирал в района на Мишеморков хан.

Двама френски военнослужещи са пострадали при катастрофата в Прохода на републиката.

Военната машина е пътувала за Румъния за военно учение.

Временно се ограничава движението в една лента по път II-55 през Прохода на Републиката в района на Мишеморков хан заради катастрофата. Участъкът се регулира от пътна полиция.

На 24 септември Министерството на отбраната публикува следното съобщение:

Личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция ще преминават в периода 25 септември – 2 октомври 2025 г. по републиканската пътна инфраструктура. Маршрутът на военните автоколони се предвижда да бъде: ГКПП „Капитан Петко войвода“ - ГКПП Русе. Те ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Военнослужещите и военната техника от въоръжените сили на Република Франция ще участват в учението на НАТО „Dacian Fall – 2025“, което ще се проведе на военни полигони в Румъния в периода 20 октомври – 13 ноември 2025 г. В него ще участват над 5000 военнослужещи от десет съюзнически държави - Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания. То е планирано от щаба на Многонационалната дивизия Югоизток (HQ MND-SE), дислоциран в Румъния. Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, ще проведе на учебен полигон „Ново село“ свързани учения, интегрирани в „Dacian Fall – 2025“.

Транспортирането на френските военнослужещи и военната техника през територията на нашата страна е в съответствие с чл.13 ал.1, т.1 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, както и в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения на НАТО, ратифициран със закон, приет от 39-ото Народно събрание през октомври 2004 г

По повод ротацията на италианския контингент в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България днес, 24 септември, от ГКПП „Капитан Петко войвода“ до учебен полигон „Ново село“ ще бъдат транспортирани бойна техника и оборудване. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба „Военна полиция“.

