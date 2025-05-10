Крими

Потресаващо меле с автобус с военни и два тира

При инцидента няма пострадали

Потресаващо меле с автобус с военни и два тира | StandartNews.com
10 май 25 | 7:16
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Фатме Мустафова

Страшен инцидент с  20 военнослужещи. 

Автобус с военни и два тира катастрофираха на Прохода на Републиката. Инцидентът е станал на завой при мокър от дъжда пътен участък.

Автобусът се е изкачвал в посока Гурково. Тир,  който се е спускал в посока Велико Търново, ударил друг тир, който блъснал автобуса с военните. За да избегне още по-сериозен инцидент, шофьорът на автобуса излязъл от платното, пише Нова. 

При инцидента няма пострадали.

В автобуса са пътували около 20 военнослужещи.

 

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Автор Фатме Мустафова

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