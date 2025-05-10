Потресаващо меле с автобус с военни и два тира

Страшен инцидент с 20 военнослужещи.
Автобус с военни и два тира катастрофираха на Прохода на Републиката. Инцидентът е станал на завой при мокър от дъжда пътен участък.
Автобусът се е изкачвал в посока Гурково. Тир, който се е спускал в посока Велико Търново, ударил друг тир, който блъснал автобуса с военните. За да избегне още по-сериозен инцидент, шофьорът на автобуса излязъл от платното, пише Нова.
При инцидента няма пострадали.
В автобуса са пътували около 20 военнослужещи.
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