Разкриха нов трик на вирусите в човешкото тяло
Този механизъм може да отвори път към разработването на нови стратегии за ограничаване на вирусните инфекции
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Този механизъм може да отвори път към разработването на нови стратегии за ограничаване на вирусните инфекции
Разбраха причината за неустоимото влечение към алкохола
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Изкуствен интелект е направил анализ на 25 000 сърдечни изображения
Учени съобщиха, че за първи път са успели да разработят човешки клетки, които произвеждат инсулин
Учените провели опити с два щама на SARS-CoV-2
Грациела Миланова създаде "училище на живота" Учим цял живот – първо училище, после университет, работа – една, втора, следват най-тежките изпити – ж...
Ще се учудите колко са изумителни нещата, които не знаем за телата си. 1. Телата ни всъщност светят в тъмното, но светлината, която излъчваме, е 1000...
София. Вратите на клетките в софийската зоологическа градина ще бъдат автоматизирани. Това съобщи директорът на зоопарка д-р Манол Нейков. И уточни, ч...
Държавният департамент на САЩ е взел безпрецедентната мярка да спре цялата си система за имейли с некласифицирана информация, докато бъдат отстранени...
София. До края на седмицата трябва да приключи ремонтът на воалиерата. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова, която вчера инспектира ремонтит...
Пречистване на кръвта от антитела вече се прави и в "Александровска болница"