Разкриха нов трик на вирусите в човешкото тяло
Този механизъм може да отвори път към разработването на нови стратегии за ограничаване на вирусните инфекции
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Този механизъм може да отвори път към разработването на нови стратегии за ограничаване на вирусните инфекции
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Пробивът буквално предава контрола на мобилния телефон в ръцете на друго лице
Троянски кон с името Гози ще атакува банките в България. Това алармират изследователи от IBM Security X-Force, които са го засекли. Експертите уточняв...