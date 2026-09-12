Кръстиха нови буболечки на Тейлър Суифт. И те наистина приличат на нея!
Руси с червено по тях
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Руси с червено по тях
Откритието на учените има ползи и за земеделието
Този механизъм може да отвори път към разработването на нови стратегии за ограничаване на вирусните инфекции
Имат си "най-добри приятели"
Тези миниатюрни създания са наричани от учените „еволюционен скандал“
След десетилетия научни спорове загадката намери решение
Проф. Огнян Атанасов Димитров е дългогодишен преподавател в Биологическия факултет на СУ
Проф. Елисавета Божилова е първата жена ботаник в страната
17-годишният Виктор Лилов е № 1 на олимпиадите по химия и биология
Кандидатстването се състои от два отделни изпита и две интервюта
Петър Жотев се нарежда на второ място в света
Спечелиха 4 медала, Борислав Стоянов и Петър Жотев със злато
Хората трябва да знаят, че няма тест, който да е 100% сигурен
Българският отбор беше съставен от класиралите се на първите места ученици на Националната олимпиада по биология и здравно образование през 2020 г.
Европейската комисия направи важна стъпка за спиране на загубата на биологично разнообразие, одобрявайки Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Ко...
Биологията е най-желана като втора матура, където учениците държат изпит върху предмет по избор, съобщи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов...
Учителка по биология в холандско училище е намерила нестандартен начин да привлече вниманието на учениците към човешкото тяло. Тя заинтригувала възпит...
София. В 09:00 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" започва кандидат-студентският изпит по български език и литература. Първата тема, п...
Лос Анджелис. Биолози от Калифорнийския университет откриха, защо зебрите са раирани. Досега учените имаха различни предположения за появата на белите...
София. Часове след изпита по Български език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски", в 14.00 ч. 932 зрелостници се явяват и на из...