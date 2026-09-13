"Искам съпруга си". Къщата, в която Даяна изобличи Камила, се продава за милиони
Имението разполага с 10 спални, 7 бани и е сред ценните сгради от II степен на културно-историческо значение
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Имението разполага с 10 спални, 7 бани и е сред ценните сгради от II степен на културно-историческо значение
15 на сто от сделките са за жилища с цена над 100 000 евро Богатите започнаха да влагат парите си в имоти. Двойно повече са сделките за апартаменти н...
София. Мъж закла жена си в спор за пари. Семейната драма потресе жителите на ул. "Стара планина" в центъра на столицата. Около 23 ч 45-годишният Иван...