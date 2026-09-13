Легендарната „рокля на отмъщението“ на Даяна отива на търг: Очакват до $300 000
Черната рокля, с която Даяна се появи публично часове след признанието на Чарлз за изневярата му с Камила, ще бъде показана в Лондон, Хонконг, Женева...
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Черната рокля, с която Даяна се появи публично часове след признанието на Чарлз за изневярата му с Камила, ще бъде показана в Лондон, Хонконг, Женева...
Имението разполага с 10 спални, 7 бани и е сред ценните сгради от II степен на културно-историческо значение
Едно от четирите създадени Ferrari 290 MM от 1956 г. беше продадено на търг на Sotheby's в Ню Йорк за 28,05 млн. долара, пише Bloomberg. На търга бяха...
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