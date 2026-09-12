"Искам съпруга си". Къщата, в която Даяна изобличи Камила, се продава за милиони
Имението разполага с 10 спални, 7 бани и е сред ценните сгради от II степен на културно-историческо значение
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Имението разполага с 10 спални, 7 бани и е сред ценните сгради от II степен на културно-историческо значение
Луксозно имение в американския щат Флорида, вдъхновено от двореца Версай във Франция, се продава за внушителните 159 млн. долара, съобщи в. "Дейли Мей...
Кметът на Пазарджик, който обяви имението си в село Паталеница за "селска къща", има луксозен имот и в столицата. Това показва продължението на разсле...
Гринуич. Огромен имот с викторианска сграда, плаж и два острова беше пуснат за продажба в САЩ за рекордните 190 млн. долара. Това е най-скъпият имот,...