Аштън Къчър: Холивуд не ни кара да сме перфектни – ние сами го правим
Актьорът играе в The Beauty, а героят му ползва еликисир на младостта
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Актьорът играе в The Beauty, а героят му ползва еликисир на младостта
В МЗХ се проведе среща за обновяване на стандартите
От Академията за кинематографично изкуство и наука въведоха нови стандарти за филмите кандидати
Ще има предложение за диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги
МОН свали стандарта за физкултура, 30% от учениците не покриват нормативите
Тя е против "Южен поток, но подкрепя "Северен поток 2", заяви Ренци Италианският премиер Матео Ренци се обяви срещу "Европа, в която Германия има рък...
Евъргрийни и джаз стандарти от български, френски и американски автори звучаха в клуб „STAGE" в Кърджали. Гости в лятната музикална вечер бяха големия...
София. До 1 май 2016 г. всички пътни знаци ще бъдат подменени със светлоотразяващи. Това реши правителството на заседание днес, съобщава МС. С промен...
EС обсъжда нови стандарти за домакинските уреди, които ще регулират дори как и кога да пием кафе у дома.Мярката отприщи вълна от недоволство в Германи...
Ексминистърът направил не лоши неща за стандартите, твърди Явор Гечев