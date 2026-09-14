Непоказвани шедьоври: БНБ изложи 45 картини на велики български художници

45 произведения от художествената колекция на Българската народна банка (БНБ) са представени в изложбата „България в картини и сезони – избрано от колекцията на БНБ“ в Паричния салон на централната банка. Експозицията, открита днес от управителя на БНБ Димитър Радев, включва творби на 31 изтъкнати български художници.

Подбраните картини представят многообразието от цветове през различните сезони и красотата на природата и селищата в България. Сред авторите са Никола Танев, Ангел Тилов, Константин Трингов, Петър Морозов, Йордан Гешев и Константин Щъркелов. Експозицията започва с „Полски букет“ на Никола Танев.

„България има много лица - планински хоризонт и морски бряг, тиха улица и градски площад, лятна светлина и зимен пейзаж, стара къща или познат силует. Места, които сме виждали много пъти, но които през погледа на художника могат да изглеждат различно“, посочи в словото си управителят на БНБ Димитър Радев, отбелязвайки, че изложбата предлага именно такава среща с България.

Той цитира мисълта на Владимир Димитров - Майстора, че „пътят към общочовешкото в изкуството минава посредством националното“, и отбеляза пряката ѝ връзка с експозицията, съставена изцяло от произведения на български художници.

„Националното в тях не е декларация. То е в избора на място, в светлината и цвета, в отношението към природата, града и архитектурата, в начина, по който художникът вижда средата, която познава и към която принадлежи. И точно чрез конкретното и близкото изкуството може да достигне до онова, което се разбира отвъд определено място и време“, посочи Радев.

Радев открои разнообразието от художествени подходи и техники като едно от достойнствата на изложбата. По думите му то показва, че няма един образ на България, а множество индивидуални погледи към нея. Събрани заедно, произведенията дават възможност да се проследи и част от развитието на българското изобразително изкуство през ХХ век.

В това е и особената стойност на художествената колекция на БНБ, създавана и обогатявана в продължение на десетилетия и съхраняваща произведения на различни автори и поколения, отбеляза той. Настоящата изложба продължава последователното ѝ представяне пред публика. Всички 45 произведения се показват за първи път в рамките на тази поредица и не са били включени в предходната експозиция в Паричния салон, уточни Радев. Според него това е възможност да бъде представена още една част от колекцията и да се разкрие нейното богатство.

Управителят посочи, че БНБ е сред най-старите институции на модерната българска държава и съхранява памет чрез своите документи, решения, сгради, традиции и хората, работили в нея. Художествената колекция е част от тази памет, но смисълът ѝ не се изчерпва със съхраняването на произведенията – важно е те да бъдат показвани и да остават достъпни за публиката, подчерта той.

Грижата за културното наследство по своята същност е дългосрочна и изисква съхраняване на стойностното както за настоящето, така и за бъдещите поколения, отбеляза Радев. Той изрази надежда, че всеки посетител ще открие в изложбата нещо свое – познато място, определена светлина, архитектурен силует или картина, към която ще поиска да се върне. По думите му срещата с произведенията е възможност отново да разпознаем България такава, каквато художниците ѝ са я видели, почувствали и съхранили в изкуството.

На откриването присъстваха министърът на културата Евтим Милошев, министърът на образованието и науката Георги Вълчев, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, членове на Управителния съвет на БНБ, представители на банковия сектор, генералният директор на БНР Милен Милев и други.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от утре до 18 декември, с вход свободен, в работното време на БНБ за граждани.