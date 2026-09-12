Един премиер предизвика фурор в Анкара. Местните я посрещнаха с танци
Най-младият лидер на форума се превърна в едно от най-обсъжданите имена след срещата на върха
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