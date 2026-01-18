30 часа Алена Вергова снима клип, с 3 часа почивка

"Нощта умира сама" е първият дует на актьорите Алена Вергова и Боян Тодоров. Песента е и първи сингъл от предстоящия дебютен албум на Боян Тодоров.

"Песента се роди спонтанно, бях в Рим на разходка. Беше дъждовен ден, което ме натъжава. Получи се сбор на емоции, асоциации с такъв тип дни. Песента е обръщение към романтичната половинка да не плаче и страда от лошия ден", сподели авторът ѝ Боян Тодоров в студиото на "България сутрин".

Идеята си веднага записал на телефона си.

"Припевът дойде така, сякаш някой ми го спусна отгоре", каза изпълнителят.

Попитал актрисата Алена Вергова дали иска да бъде негова дуетна половинка за песента.

"Веднага казах "да". Той не беше настъпателен, това ме спечели, текстът на песента ме спечели. Бях предупредила, че има вариант да не се получат нещата.

Боян си върши нещата с много любов и смисъл, което ме впечатлява", изтъкна Вергова.

"Ако аз не виждам този смисъл и тази любов, с които той работи, не знам как щеше да се случи", допълни актрисата и изпълнител.

Към песента има готов видеоклип, който е сниман през лятото на морето. Снимачният процес е продължил близо 30 часа, с 3 часа почивка.

До лятото се очаква да бъде готов дебютният албум на Боян Тодоров.

https://www.youtube.com/watch?v=y-c1AkCJKHg&t=69s

