„Клет България“ е най-голямото образователно издателство за 2024 г.

Според официалните публични счетоводни отчети за 2024 г., „Клет България“ е най-голямото по оборот образователно издателство в страната за миналата година. Резултатът е отражение на последователната работа на компанията за изграждане на устойчива и иновативна образователна среда, която подпомага учителите, учениците и родителите в стремежа им към по-мотивиращо, модерно и ефективно обучение.

„Успехът ни не е случаен и не идва изведнъж. Той е плод на многогодишни последователни и целенасочени усилия. Присъстваме в България повече от две десетилетия и през това време успяхме да изградим доверие, стабилни партньорства и да предложим решения, които отговарят на реалните нужди на учителите и училищата. Днешните резултати са отражение на упорита работа, ясна визия и ангажимент към качеството и нуждите на българския учител. Те са доказателство, че осигуряваме истинска добавена стойност, както за учителите, така и за цялата образователна общност“ - коментира Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“.

В основата на философията на издателството стои стремежът да създава реални решения за класната стая – чрез качествени образователни материали, модерна дигитална платформа и инициативи, насочени към развитието и мотивирането на учителите и учениците. „Клет България“ е модел на съвременно издателство, което съчетава традицията в образованието с иновациите на новото време. Компанията изгражда образователна екосистема, в която учители, ученици и родители си сътрудничат, обменят идеи и заедно оформят облика на класната стая на бъдещето.

Групата Klett, към която принадлежи „Клет България“, е сред водещите образователни организации в Европа с история, започнала през 1897 г. Днес Klett развива дейност в над 20 държави и включва повече от 90 компании с над 10 000 служители в сферите на издателската, дигиталната и академичната дейност. „Клет България“ обединява опита и традициите на утвърдените издателства „Анубис“, „Булвест 2000“ и „Изкуства“, като ги развива под единна визия и общ бранд. Със силата на тези марки, както и с учебниците и учебните помагала с името Klett, компанията изгражда последователно и разпознаваемо присъствие в сектора и се утвърждава като доверен партньор на учителите. Издателството използва натрупания опит и добрите европейски практики, които адаптира към българското образование, развивайки собствени решения и иновации.

„Клет България“ демонстрира устойчив модел на развитие, който обединява дългосрочна визия, професионализъм и ангажираност към качественото образование – основа за модерна и конкурентна образователна среда в България.

