Денят, в който светът прочете бъдещето си, но не се промени
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
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Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Резултатите са отражение на упорита работа, ясна визия и ангажимент към качеството
Важно е регулацията да създава условия за качество и достъпност, без да възпрепятства иновациите
За поредна година конференцията Cambridge Day представи новите тенденции в образованието
Повече от 13 500 ученици, учители и родители са проявили интерес към специализираните ресурси на „Клет България“
Захаир Захариев е съосновател на издателство "Кота 0"
В книгата трябва да има кръв и да текат сокове, казва Николай Милчев
От Министерството на образованието не одобряват и не считат за правилен този подход
Жестът е част от националната кампания на ПП АБВ „Дари книга, възроди любовта към познанието“,
Деница Дилова и Васил Панайотов са победителите в конкурса на "Сиела"
София. 136 000 лева е хонорарът за написването на един учебник, заяви пред Би Ти Ви просветният министър Анелия Клисарова. "Взема го един човек, участ...
Четем световния белетрист на 1 април пред Народния театър