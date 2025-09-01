Филип Киркоров потъна в скръб

Тежка загуба за Филип Киркоров.

Руският певец с български корени съобщи в мрежата, че е загубил любимото си куче.

"Върнах се от Казан и домът ми беше опустял... час преди пристигането ми Хари беше починал... Скъпи мой пухкав приятелю, ти се появи в живота ми напълно непланирано, срещнахме се по време на турне в Красноярск, в цирка.

В продължение на 16 години ти пазеше домашния уют, беше пухкав иконом, посрещаше всички гости в къщата ни, винаги сумтеше под масата за вечеря в очакване на лакомства. Уви, животът на кучетата е толкова кратък и когато си взимаш куче, сякаш разбираш всичко, но приятелят си е приятел и загубата му е не по-малко болезнена от тази на човек.

Благодаря ти, че беше до мен през тези години, правейки дома и семейството по-топли! Винаги ще те помня", изля мъката си звездата в Инстаграм.

