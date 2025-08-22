Андреа потъна в скръб

Трагедия сполетя Андреа.

Попфолк певицата разкри в социалните мрежи за тежка загуба.

"Малката ми звездичка си отиде! Син на моето същество, което си замина преди две седмици. Заедно сте! Никога не съм казвала, но Кости ми подари Сони. Обичам Ви и двамата, там под дъгата ще си тичате! Малкото ми habibi", написа звездата в Инстаграм.

Става дума за кученцето Сони, познато от клипа на Азис "Хабиби". Малкият любимец е бил подарък от покойния Кости, а загубата му се оказва втори удар за Андреа в рамките на кратко време.





