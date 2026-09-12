Учени с огромно откритие под Антарктика
Стигнали са до фундаментални изводи
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Стигнали са до фундаментални изводи
Ние сме част от клуба на богатите, в геологията, каза инж. Цветан Паров
Учени от 33-тата проведоха най-продължителното изследване в света на вътрешността на ледниците
За трета поредна година компанията е партньор на Българска антарктическа експедиция за търсене на устойчиви решения за климата
Какво става в Антарктида
Това е станало над Антарктика
Там е един от най-бързо затоплящите се региони на планетата
В Антарктида си свършихме си работата, престоят ни мина много добре, обясни дерматологът проф. Николай Цанков, който заедно с колегите си от предпосле...
По време на експедиция до Антарктика руският хирург Леонид Рогозов се разболява сериозно и се нуждае от операция. Като единственият доктор в екипа, то...
Канбера. Китайският ледоразбивач, който беше изпратен да освободи заседналия край бреговете на Антарктика руски кораб „Академик Шокалски", също е хван...
Екип от учени и туристи, които проследяват стъпките на антарктическа експедиция от 1911 година са заседнали в ледовете на няколко мили от бреговете н...
Никой не прави отстъпки за бюджета, парите свършват