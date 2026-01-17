Валя Балканска с призив към българите

Една от най-славните българки, чиито глас звучи в Космоса – Валя Балканска, навърши 80 години.

Посрещнах го със смирение и благодарност. Не съм от хората, които броят свещите по тортата. За мен е важно друго – кой е до теб, какво носиш в сърцето си и дали още можеш да запееш, казва тя в интервю пред Топпреса.

Днешното време е болно от злоба и омраза. Това е най-големият бич на нашето време. Хората са станали нервни, избухливи, нетърпеливи. Всеки бърза нанякъде, всеки е прав, всеки е обиден. А омразата не стои само в думите – тя влиза в човека, в мислите му, в тялото му. И започва да го разяжда отвътре. Това е по-страшно от всяка болест, защото не се лекува с хапче. Лекува се с душа. А ние все по-малко се грижим за нея, признава Балканска.

Нашите деди са живели в истински страх - имало е войни, гладни години, болести. Нямало е болници, нямало е лекарства. Имало е дни, в които се събуждаш и не знаеш дали ще преживееш до вечерта. Но въпреки това хората не са били озлобени така, както днес.

Защото са били заедно. Вечер са се събирали – на седянка, на сбор, на хорото. Пели са, смеели са се, приказвали са. Това ги е спасявало. Това е било тяхната психология, тяхната терапия, тяхната надежда, припомня певицата отминалите времена.

Според нея днес най-много сме загубили човешката близост.

Сега всичко е в едни телефони, в едни екрани. Хората изливат омраза в социалните мрежи, пишат тежки думи, без да мислят, без да виждат очите отсреща. А тези думи остават. Те тровят и този, който ги пише, и този, който ги чете. Човек остава сам със злобата си и това го разболява, добавя Балканска.

Нейният призив към българите е да се върнем към човечността, да не се срамуваме да сме добри.

Ако хората пееха повече, щяха да се мразят по-малко. Аз в това вярвам. И докато имам глас, ще го повтарям, категорична е певицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com